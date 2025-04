Bodo mladi zaposleni čez nekaj let sploh dosegli pogoje za pokojnino?

Z novo pokojninsko reformo bomo očitno delali dlje, vendar pokojnina ne bo nič višja. Sindikate skrbi, da bo učinek ravno nasproten in se bodo danes mladi zaposleni takrat soočali s še nižjimi pokojninami. Bodo ti ob trenutnih pogojih prekarnih zaposlitev sploh lahko dosegli polnih 40 let delovne dobe? In kako bi reforma, če bi na eni strani podaljšala starostno mejo za upokojitev, na drugi strani pomagala razbremeniti delavce?