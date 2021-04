Bodo morali podjetniki za vračilo državne pomoči najemati kredite?

Takrat bi ju lahko odpustil in prepustil državi, a ju ni. Na mesti voznic kombijev pa ju tudi nisem mogel prezaposliti, pravi Rožman. "Lahko bi bile doma, brez službe. Nič nismo naredili, ampak smo ju obdržal in še zdaj jih držimo. Če bi jaz imel dejavnosti ločeni že prej, bi bila stvar rešena in ne bi bilo nobene težave," še dodaja Rožman.

Na železniški postaji v Brežicah ima Rok Rožman gostinski lokal Peron. Poleg gostinstva ima na istem podjetju registrirano tudi dejavnost prevozništva. Lani, ko se je začela epidemija, je vrata lokala zaprl. Prihodek iz te dejavnosti je bil v celem letu občutno nižji. Natakarici je dal na čakanje in zaprosil za subvencijo. A zdaj Furs zahteva vso subvencijo nazaj. In to več kot šest tisoč evrov. "Res se nam je povečal promet na prevozništvu, ampak jaz, ko sem dal natakarici na čakanje v marcu, nisem mogel vedeti kakšen promet bom imel konec leta," razlaga Rožman.

Na obeh dejavnostih je imel skupno za okoli šest odstotkov nižji promet. S tem, da ni niti vedel niti mogel predvideti, da bo šlo prevozništvu proti koncu leta bolje. "Ni problem, da ne bi mogli tega zdaj vrniti, a neumno se mi zdi, da se na eni strani promet poveča in da moram drugo dejavnost s tem pokrivati, zato ker ne smem delati," tako opisuje težave Rožman. Zdaj je, kot pravi, dejavnosti ločil, saj je imel za prazen nič ogromno administrativnega dela in stroškov. A Rožman še pojasnjuje: "S prvim aprilom so zaposlene na s.p-ju, ampak ne smemo delati. Nisem jih dal na čakanje niti za štiri ure, kot je tudi možnost. Ne vem, kako dolgo bo zaprto, če bo cel april zaprt, bodo spet na naše stroške, ampak vsaj vem, da bom tisto plačo izplačal konec aprila in bo to vse. Tega nihče naslednje leto ne bo terjal nazaj."

Krivčeva opozarja na socialne stiske, ki bodo nastale zaradi Fursovih izvršb

Vera Krivec, finančna svetovalka, ki se ukvarja s finančno sanacijo podjetij v težavah, pravi, da prejema na stotine klicev obupanih malih podjetnikov, ki tega denarja v roku 30 dni nimajo od kod vzeti. Fursova izvršba pa je najbolj učinkovita, blokada računa takoj po izteku roka za plačilo. "Nastalo bo ogromno socialnih stisk, več bo razpadov družin in med drugim vzeti jim bodo domovi," razlaga Krivčeva. Zato poziva državo, naj v PKP9 popravi to za nazaj, tako da ali ta dolg izbriše ali da obravnava dejavnosti, ki so bile prisilno zaprte, ločeno od drugih, četudi so bile pod eno davčno številko oziroma enim podjetjem.

"Pomoč, saj je ni dala naša država, dobili smo jo s strani Evrope, jaz rečem zaradi elementarne nesreče. Te se nikoli ne vračajo, to mi vsi vemo, da so to nepovratna sredstva. In prav ta del, ki je bil deležen del nepovratnih sredstev teh sredstev država ne more nazaj zahtevati. Ona je zahtevala, da se zaprejo," opozarja Krivčeva. Nekateri podjetniki morajo vrniti pomoč, ker so imeli pol odstotka preveč prometa, kot je bila meja, pravi Krivčeva, medtem ko veliko podjetnikov čaka še ena odločba Fursa, in sicer za subvencijo za zaposlene, za čakanje od oktobra do decembra, za katero so lahko zaprosili iz PKP5.