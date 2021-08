Na Otoku zbrali že 100 tisoč podpisov peticije proti usmrtitvi alpake Geronima

Borci za pravice živali na Otoku so na nogah, ker se je britanska vlada odločila za usmrtitev osem let starega Geronima, samca alpake. Njegovo usmrtitev je ukazalo ministrstvo za prehrano, okolje in podeželje, ker sta že dva testa pokazala, da ima govejo tuberkulozo. Peticijo, s katero želijo borci za pravice živali rešiti alpako, je podpisalo že 100 tisoč ljudi. Med njimi tudi Stanley Johnson, oče premiera Borisa Johnsona. V Londonu pa so potekali celo protesti proti usmrtitvi Geronima.