Bodo nadzorniki zamenjali Berločnika in njegovo upravo?

Ali bo Tomaž Berločnik, eden najvplivnejših slovenskih direktorjev, ki državni Petrol vodi že devet let, pred mesecem dni pa so ga razglasili celo za menedžerja leta, postal bivši prvi mož Petrola? Da je napeto, je na Twitterju dokazal tudi premier Marjan Šarec. Zapisal je, da so namigovanja o tem, da skuša Tomaža Berločnika in njegovo upravo spodnesti LMŠ, ena večjih dezinformacij v zadnjem času.