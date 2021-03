Bodo najhujše posledice epidemije trpeli najmlajši in najstarejši?

Ustavitev javnega življenja, zaprtje lokalov, trgovin, prekinitev socialnih stikov, zaprtje šol. Doma so ostali šolarji in mnogi starši, a ne le zaradi dela od doma. Mnogi so bili na čakanju ali pa so zaposlitev izgubili. Vedno več je duševnih stisk, prav tako beležijo porast skritih primerov nasilja v družini. Zaradi epidemije se je spremenilo življenje vsem, tudi tistim, ki še zdaj ne verjamejo, da virus sploh obstaja. "Na takšne spremembe se ljudje težko pripravijo," opozarja priznan psihiater in psihoterapevt, in najtežje je, da ne vemo, kdaj bo tega konec.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 04:35 audio-control-play-line Iz SVETA: Gost Bojan Zalar 04:17 audio-control-play-line Iz SVETA: Porast duševnih stisk icon-chevron-left icon-chevron-right