Bodo po novem izvoljenci ljudstva upravičeni do izplačila kilometrine?

"Sedaj se briše določbo, ki je do sedaj veljala v zakonu, da ti preneha avtomatsko mandat, če opravljaš nezdružljivo funkcijo. To je verjetno posledica zagat, ki smo jih imeli tudi že v tem mandatu, kjer je eden od poslancev opravljal neko nezdružljivo funkcijo, in se zdaj poslanci, ki so podpisali ta zakon, skušajo izmakniti tem neprijetnim debatam," je napovedano spremembo zakona komentiral vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

Poslanci so si z novim zakonom – mimogrede, pod zakon se je z velikim navdušenjem podpisalo kar 74 poslancev, podpisov nista prispevali zgolj Levica in Nova Slovenija – torej zaželeli, da za povračilo stroška na delo namesto najnižje cene vozovnice prejemajo kilometrino. 81 poslancev živi zunaj Ljubljane, v informativnem izračunu so predvideli povračilo za prevoženi kilometer v višini 8 odstotkov cene za liter bencina, kar bi zneslo 142 tisoč evrov na leto.