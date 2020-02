Bodo slovenskega hekerja Matjaža Škorjanca izročili ZDA?

Najbolj znani slovenski heker Matjaž Škorjanc, ki je programsko opremo prodal kriminalnim združbam, te pa so z njo okužile računalnike in pridobivale številke kreditnih kartic, je že pet mesecev v nemškem priporu. Nemški policisti so ga prijeli po nalogu ameriškega tožilstva, zdaj pa razmišljajo o izročitvi ZDA, kljub temu da je za svoje dejanje že bil obtožen, obsojen in je kazen že odsedel v Sloveniji.