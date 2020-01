Bodo slovenski rokometaši k bronasti medalji izpred treh let dodali še zlato?

Rokometna reprezentanca je pred tremi leti na svetovnem prvenstvu v Franciji osvojila bronasto medaljo in napovedala zlate čase slovenskih ekipnih športov. Pol leta kasneje so se zgodovinske zlate medalje na evropskem prvenstvu veselili košarkarji, septembra pa smo dihali z odbojkarji, ki so nam prav tako pričarali neverjetno evforijo. Zdaj so na vrsti rokometaši, ki bodo v petek igrali za medaljo.

