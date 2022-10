Bodo socialna omrežja rešitev za iskanje pogrešanih otrok?

24-letna brezdomka, obtožena umora, posilstva in mučenja 12-letne deklice v Parizu, ostaja v pridržanju. V zaslišanju je priznala, da je deklico spolno zlorabila, jo umorila in njeno truplo skrila v kovček. Policijski organi v Evropi sicer vsako leto prejmejo 300 tisoč prijav pogrešanih otrok. Marsikaterega od teh odpeljejo čez mejo. Da bi pogrešane otroke našli v čim krajšem času, nekatere evropske države že sodelujejo z družbenima omrežjema Facebook in Instagram, prek katerih organi pregona uporabnike nemudoma obvestijo, da je na območju, kjer se zadržujejo, izginil otrok, uporabniki pa lahko tako pogrešanega hitreje prepoznajo. Se jim bo kmalu pridružila tudi slovenska policija?