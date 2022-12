Pomanjkanje zdravnikov: 'Izvajalci po celi Sloveniji kradejo zdravnike'

Tega se zavedajo tudi v največjem mariborskem zdravstvenem domu. Da bi mlade spodbudili k študiju družinske medicine, že pripravljajo razpis za kadrovske štipendije: "To so razpisi, na katere se študenti prijavijo, in če nekdo oceni, da vidi svojo karierno pot znotraj zdravstvenega doma, lahko to tudi dobi. To je novost, s katero smo začeli letos. Potem je vse odvisno od tega, kako se bodo odločali zaposleni oziroma ti študentje," pojasnjuje Jernej Završnik , direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor.

So pa to srednjeročni načrti, krajani Malečnika pa zdravnika potrebujejo zdaj. Ker imajo, kot pojasni zastopnica pacientovih pravic, Adela Postružnik, po zakonu pravico tako do zdravstvene oskrbe kot do izbire zdravnika: "V zakonodaji piše, da imajo pravico do izbire zdravnika v svojem kraju, če pa to ni mogoče, pa v kraju najbližje bivališča."

Občina, ki koncesije podeljuje, zdaj upa, da se bo na razpis, ki se čez dva tedna izteče, vendarle kdo prijavil. A tudi če se bo, bi to pomenilo, da bo zelo verjetno zapustil dosedanje delovno mesto. In namesto te luknje bo luknja drugje. "Vemo, da si v bistvu po celi Sloveniji izvajalci kradejo zdravnike, ker jim drugega sploh ne preostane," še opozarja Zorkova. "Občine niti ne morejo ponujati rešitev, niti kreirati državne politike. To so bolj vprašanja za ministra kot pa za recimo uradnika na občinski upravi."