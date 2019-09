Bodo v ZDA prepovedali elektronske cigarete z okusi?

V Združenih državah Amerike je za posledicami pljučnih bolezni, ki jih povezujejo z uporabo elektronskih cigaret oziroma s t.i. vejpanjem, umrlo že šest ljudi.

Ameriški predsednik Donald Trump je tako v sredo sporočil, da bo Zvezna agencija za hrano in zdravila (FDA) v naslednjih nekaj tednih predstavila "nekaj zelo močnih priporočil" glede uporabe elektronskih cigaret z okusi. To naj bi, po poročanju CNN, vključevalo tudi možnost prepovedi prodaje okusov za elektronske cigarete. Tobačna podjetja pa bi morala posebej zaprositi FDA za odobritev njihovih izdelkov, a vse do odobritve, njihovih izdelkov ne bo smelo biti na trgu.

Na napovedane omejitve se je že odzvala tobačna industrija, ki je svoje napore usmerila v ohranitev določenih okusov na trgu. Njihovi lobisti so se osredotočili na najbolj popularne okuse, kot sta meta in mentol – a temu nasprotujejo zdravstveni strokovnjaki, ki trdijo, da bi morala prepoved veljati za vse okuse, piše AP. Globalni trg elektronskih cigaret je bil sicer v letu 2018 težak kar 11 milijard ameriških dolarjev.