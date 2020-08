Bodo vrline PSG-ja dovolj za zmago nad Atalanto in vstopnico za polfinale?

Čaka nas težko pričakovani začetek zaključnega turnirja Lige prvakov v Lizboni. Turnir bo na stadionu Da luz, ki bo seveda brez gledalcev otvoril dvoboj med Atalanto in PSG-jem. Ekipi se sicer do sedaj še nista pomerili, bosta pa obe precej okrnjeni. Vloga favorita pripada francoskemu PSG-ju, s čimer se strinja tudi slovenski nogometaš Jan Repas, ki je tri leta kruh služil na francoskih zelenicah. Zakaj so prav Francozi tisti, ki utegnejo slaviti?

