V SD vre, Levanič miri: Če kaj, se pri nas krešejo le mnenja o vsebini

Se po odstopu celotnega vodstva podmladka SD obetajo spremembe tudi na mestu predsednika strank in vodje poslanske skupine? Vsaj dva poslanca SD naj bi na kolegiju stranke odprla razpravo o načinu delovanja in komuniciranja vodje poslancev Matjaža Hana do poslanskih kolegov, ki naj bi jih celo žalil. Številne kritike znotraj stranke pa ima tudi njen predsednik Dejan Židan.