Bodo zaradi upora sester umrle prevažali kar spremljevalci bolnikov?

"Pomanjkanje kadra imajo vsi zdravstveni zavodi, kako jih rešujejo, je stvar vsakega posameznega zdravstvenega zavoda. UKC Maribor ima nadzorni organ, to je Svet zavoda in preko Sveta zavoda bodo morali te stvari doreči. Sam kot minister poznam premalo organizacijsko shemo, strukturo, kako bi se zadevo dalo rešiti, a vendarle mislim, da rešitev je. Ampak kot rečeno, upravljanje, vodenje zdravstvenih zavodov je v domeni vsake bolnišnice posebej," je na novinarski konferenci povedal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. In ministrove besede so v UKC-ju očitno vzeli resno, Svet zavoda bolnišnice je na četrtkovo redno sejo namreč v zadnjem trenutku umestil tudi to problematiko.

In kaj zdaj odgovarja vodstvo UKC-ja? Kaj pravijo sindikati? V četrtek so se vendarle tudi ti odzvali. Pokojnih ne bodo prevažale medicinske sestre, kot je to urejeno po drugih bolnišnicah. Pa ne zato, ker ne bi želele, nasprotno, delo z umrlimi sodi k njihovemu delu, one so tiste, ki pokojnike oskrbijo na oddelkih, nenazadnje so se za to delo usposobile že v procesu izobraževanja, ampak zatakne se, odgovarjajo v sindikatu, pri logistiki. Ker da toliko časa, da bi jih odvažale na patologijo, na svojem delovnem mestu ne morejo biti odstotne. "Problem je v tem, da so popoldan in ponoči naše ekipe skrčene običajno na dva zaposlena. In ko mora eden od zaposlenih zapustiti oddelek, to pomeni, da bolniki ostanejo z enim zaposlenim, kar seveda ne za bolnika, niti za zaposlenega ni varno. Problem je logistika, zato ker naša bolnišnica nima v vsaki kliniki oziroma stavbi hladne sobe, kamor bi lahko prevoz pokojnika potekal par minut, zdaj je to eden in edini prostor v UKC, kjer se lahko transport razvleče tudi na pol ure," pravi Helena Fluher, iz Sindikata delavcev v zdravstveni negi UKC Maribor.