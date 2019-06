Na Boeingovih dreamlinerjih odkrili napako, piloti zaskrbljeni

Ameriška zvezna uprava za letalstvo (FAA) se je odločila, da zaradi možne napake flote ne bo prizemljila, čeprav so priznali, da tveganje obstaja. Piloti medtem trdijo, da je ogrožena varnost potnikov in posadke.

Britanski piloti so izrazili zaskrbljenost glede varnosti dreamlinerjev 787, ki jih vse od leta 2011 proizvaja ameriški gigant Boeing. Skrb vzbuja Boeingovo poročilo letalskim prevoznikom, v katerem je opozoril na ključno stikalo, ki se ga vključi v primeru izbruha požara na katerem izmed motorjev. To naj bi spodletelo "v manjšem številu primerov", so zapisali v podjetju.

Boeing je v opozorilu zapisal, da lahko dolgotrajno segrevanje povzroči, da se stikalo za gašenje zaklene, v tem primeru pa sistem za gašenje v motorjih ne deluje. FAA je opozorila, da pri tem obstaja možnost, da se v primeru požara le tega ne bi dalo nadzorovati. Kljub temu se niso odločili za prizemljitev, prevoznikom pa so naročili, naj stikalo preverijo vsakih 30 dni. FAA je bila sicer tarča kritik marca letos, ko ni želela prizemljiti celotne flote Boeinga 737 MAX zaradi suma, da je napaka v programski opremi povzročila dve letalski nesreči.

Svetovne letalske družbe so letala boeing max 8 in 9 prizemljile po nesrečah oktobra lani v Indoneziji in marca letos v Etiopiji, za kateri naj bi bil po prvih ugotovitvah odgovoren sistem za avtomatično preprečevanje izgube vzgona letala. V Indoneziji je umrlo vseh 189 ljudi na krovu, v Etiopiji pa 157.

"Boeing vztraja, da je nevarnost požara zelo nizka in to je res, vendar je po dveh nesrečah letal 737 MAX potrebna večja previdnost. Če stikalo ne deluje pravilno, ni ročnega preklopa za uporabo gasilnih aparatov, posledično pa požara ne bi mogli pogasiti. Letalske družbe in Boeing ne vidijo problema," je še povedal pilot.

Boeing trdi, da so odkrili le okoli en odstotek pokvarjenih stikal. Kot so povedali, tesno sodelujejo s FAA glede morebitnih varnostnih vprašanj. "Požari na motorjih so redki, v zgodovini flote 787 še nismo nikoli zaznali podobnega dogodka," je povedal njihov predstavnik za medije.