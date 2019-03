Boeing bo predstavil nadgradnjo programske opreme za zloglasni 737 max

Novo programsko opremo za boeing 737 max bodo predstavili 25. marca, je danes sporočil letalski proizvajalec, ki tudi zagotavlja dodatno usposabljanje pilotov po nadgradnji programske opreme. Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) naj bi odobrila Boeingove načrte za nadgradnjo programske opreme, ki naj bi preprečila podobne nesreče v prihodnje. Vendar, to še ne pomeni nujno, da bo FAA umaknila priporočilo za prizemljitev vseh letal tega tipa.

Za letalski nesreči tega tipa letala, ki sta se zgodili v razmaku nekaj mesecev, naj bi bil kriv računalniški sistem. Šlo naj bi za avtomatični sistem proti nenadni izgubi višine, ki naj bi v letalih, ki sta strmoglavili v Indoneziji in Etiopiji, deloval narobe.

Razvoj letala boeing 737 max je pod drobnogled vzelo tudi ameriško državno tožilstvo in ministrstvo za promet. Po pisanju časnikov Washington Post in Wall Street Journal namreč zaradi nesreč potekata preiskavi na ministrstvu za promet in ministrstvu za pravosodje, kar napoveduje možnost kazenskih ovadb. FAA ni razkrila, ali so uvedli tudi svojo notranjo preiskavo, pač pa poudarja, da se trenutno povsem osredotoča na preiskavo nesreč.

Preiskave in zaslišanja napovedujeta tudi odbora za promet v predstavniškem domu in senatu ameriškega kongresa. Vse manj pa je dvomov, za kaj je šlo, in tudi podatki iz črne skrinjice etiopskega letala naj bi kazali, da je bila nesreča na las podobna tisti v Indoneziji.

Ameriški regulator certifikacijo letal boeing 737 max prepustil podjetju

Zvezna uprava za zračni promet priznava, da so delo pri izdaji certifikata za letenje novih letal boeing 737 max opravljali uslužbenci podjetja, kar je standardna praksa.

"737 max je dobil certifikat v skladu z identičnimi zahtevami FAA in procesi, ki so vladali procesu certifikacije vseh prejšnjih novih letal in derivatov," je sporočil Boeing. Dodali so, da je FAA upoštevala končno konfiguracijo in operacijske parametre novega sistema proti zastoju oziroma izgubi višine – za katerega zdaj domnevajo, da je glavni krivec za nesreči v Indoneziji in Etiopiji – ter sklenila, da izpolnjuje vse zahteve.

737 max je dobil potrdilo za letenje kot nadgradnja letala 737 next generation, čeprav so na primer motorji novega letala veliko težji in zato pomenijo večje tveganje za zastoj oziroma izgubo višine. Zaradi tega so vanj vgradili novi sistem oziroma računalniški program, ki preprečuje zastoj s tem, da nos letala potisne navzdol. To bi bilo za veliko višino lepo in prav, če ne bi prišlo do okvar.