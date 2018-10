Boeing 737 med vzletom zadel ob zid in nato letel še tri ure

Pri vzletu ob 1:30 je letalo Boeing 737-800 zadelo ob antene za instrumentalno letenje oziroma pristajanje in manjši zid na koncu piste. Pri tem sta se močno poškodovala podvozje in trup letala, a pilota tega nista vedela. Predstavnik Air Indie je za Times of India sporočil, da so, "ob vzletu s Trichyja ob 1:30, nadzorniki na letališču opazili, da je letalo verjetno nekaj zadelo. To informacijo so nato sporočili glavnemu pilotu, ki je sporočil, da z letalom ni nič narobe in da z njim normalno upravlja." Nato so se iz varnostnih razlogov odločili pristati v Mumbaju, kjer so pa videli obsežnost poškodb na letalu.