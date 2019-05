Letalo zdrsnilo s piste in pristalo v bližnji reki

Na fotografijah in posnetkih je moč videti delno potopljeno letalo družbe Miami Air International, na katerem je bilo 136 potnikov in sedem članov posadke. Gre za vojaško osebje iz omenjenega ameriškega vojaškega oporišča s člani družin.

Pojasnili so, da so reševalci nekaj ljudi zaradi manjših poškodb oskrbeli na kraju nesreče, 21 odraslih pa so odpeljali v lokalne bolnišnice. Vsi so v dobrem zdravstvenem stanju, nihče ni huje poškodovan. "Neverjeten odziv in ekipno delo!" so pohvalili vse, ki so posredovali.

"Obvestili so me, da so vsi potniki živi," je kmalu zatem na Twitterju sporočil župan Jacksonvillea Lenny Curry . "Letalo je pristalo v plitki vodi. Ni potonilo. Vsi potniki so živi," je tvitnil tudi šerifov urad.

Kmalu po nesreči je na kraj dogodka prihitelo okoli 90 reševalcev in gasilcev. Vse potnike so varno evakuirali z letala.

Potnica: Nismo vedeli, ali smo v reki ali oceanu

Cheryl Bormann je za CNN TV povedala, da je letalo na Kubo prispelo s štiriurno zamudo in potniki, ki so se izkrcali, so jih posvarili o težavah s klimo. "Nihče od nas se ni veselil vkrcanja, a smo to vseeno storili."

Leteli so skozi nevihto, grmelo je in bliskalo se je, a najbolj grozljiv del je prišel, ko je letalo poskušalo pristati. Bormannova je opisala trenutke strahu in zmedenosti: "Letalo je zadelo tla in se od njih dobesedno odbilo. Jasno je bilo, da pilot nima popolnega nadzora nad njim. Poskusil ga je vzpostaviti, a neuspešno. Letalo se je še enkrat odbilo, se zavrtelo, nagibalo levo in desno, nato pa trčilo v nekaj. Bili smo v vodi, a nismo vedeli, kje – lahko bi bili v reki ali oceanu."

Spustile so se kisikove maske, odprli so se prostori za prtljago nad sedeži potnikov, stvari so popadale ven. Po letalo so poleteli telefoni, računalniki, potni listi, denarnice … vse, kar so ljudje imeli pri sebi.

Zavohali so gorivo, ki je iztekalo v vodo. Ljudje niso kričali, še pravi Bormannova, posadka je ukrepala hitro, mirno in potnikom dajala napotke. "Drug drugemu smo pomagali obleči rešilne jopiče, nato smo splezali na krilo letala, na napihljiv splav, ki so ga postavili gasilci, in potem na varno – na suho."

"Dejstvo, da ni bil nihče od potnikov poškodovan, pove veliko o tem, kako je posadka reagirala v tej situaciji," pa je po poročanju CNN povedal David Soucie, nekdanji preiskovalec letalskih nesreč.