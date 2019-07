Boeing 737 s poškodovanim podvozjem varno pristal

Letalo Boeing 737-400 letalske družbe Electra Airways je zasilno pristalo na letališču Ben Gurion v Tel Avivu. Letalo je imelo, kot poročajo lokalni mediji, težave zaradi poškodovanega oziroma uničenega kolesa.

Electra Airways je bolgarska letalska družba, ki ima v floti tri letala. To letalo, ki se je pripravljalo na zasilni pristanek v Tel Avivu, je poletelo v Kölnu s 152 ljudmi na krovu, največ je Nemcev. V Kölnu so opazili, da je iz letala pri poletu nekaj padlo, pri pregledu piste so našli nekaj kosov gume.

Na letališču Ben Gurion so se pripravili za zasilni pristanek, na letališču je bilo več kot 100 rešilnih avtomobilov in motorjev. Zasilni pristanek je potekal brez večjih posebnosti, letalo je varno pristalo brez enega kolesa, natančneje brez pnevmatike, ki jo je pri poletu razneslo. Letalo se je zaustavilo na pisti samo s pomočjo obračalcev potiska motorjev, saj so želeli zmanjšati obremenitev koles, ki so še bila cela.

Letalo je opravilo nizki prelet nad letališčem, da so lahko nadzorniki v kontrolnem stolpu preverili poškodbe. Poškodbe so preverili tudi s pomočjo dveh lovcev F-16. FOTO: Flightradar24

Letališko osebje je majhen del steze prekrilo s posebno peno, ki bi preprečevala iskrenje kovinskih delov in zmanjšala možnost razvoja požara. Gasilci so podvozje delno že pregledali in potrdili, da ni prišlo do požarja. Prav tako so bili v pripravljenosti vsi letališki gasilski tovornjaki, ki so na stezo zapeljali takoj po pristanku, od letala so tako bili oddaljeni manj kot pol minute.