Boeing 747 zletel s steze

Boeing 747 letalske družbe Skylease, ki je prevažal tovor, je ob pristanku na mednarodnem letališču v kanadskem Halifaxu zletel s steze. Letališče je nemudoma razglasilo izredno stanje in aktiviralo reševalno in gasilsko ekipo. V času nesreče je bilo na krovu pet ljudi, ki so jih zaradi lažjih poškodb odpeljali v bližnjo bolnišnico.