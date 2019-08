Boeing 757 tako trdo pristal, da se je nagubal trup

DL414 je bil sezonski let med New Yorkom in Azorskimi otoki, portugalskim otočjem v Atlantiku. Lokalni mediji so objavili številne slike poškodb, ki so nastale zaradi trdega pristanka, videti je celo, da se je delno zvil trup in nagubal aluminij, ki tvori zunanji oklep letala.

Tiskovni predstavnik Delte je sporočil, da"preučujejo poškodbe na boeingu 757."Vzrok trdega pristanka še ni znan, kot tudi ne, ali bodo letalo lahko popravili, saj morajo najprej preveriti, kako je pristanek poškodoval nosilne elemente na njem.