Boeing 777 naletel na močno turbulenco, 14 ljudi poškodovanih

Boeing 777 letalske družbe British Airways je naletel na močno turbulenco na letu med Londonom in Florido, 14 ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč. Polet je v prvem delu potekal brez posebnosti, nad območjem Bermude pa nepričakovano zapeljal v turbulentno območje.

Polet BA-2167 družbe British Airways z letalom boeing 777-200 registracijske oznake G-VIIO med londonskim letališčem Gatwick in Tampo v ameriški zvezni državi Florida je na turbulenco naletel približno tri ure in pol pred pričakovanim pristankom. Na območju, kjer so se razvijale lokalizirane nevihtne celice, pilota nista pričakovala takšne turbulence, saj je kazalo, da se bosta izognila najhujšemu. Pri pregledu podatkov o poletu lahko vidimo,da sta pilota ob turbulenci hitro zmanjšala višino, saj sta jo poskušala zapustiti. Pogosto, če se letalo dvigne ali spusti za nekaj 100 metrov ali tudi 1000 metrov, se turbulenca tudi omili.

Približna lokacija, kjer je letalo zapeljalo v turbulenco. FOTO: AVH/NASA

Letalo je normalno nadaljevalo polet vse do Tampe, kjer so reševalna vozila že čakala, da na preglede odpeljejo 14 ljudi. Z British Airways so sporočili, da "je varnost njihova prioriteta in naše kabinsko osebje je naredilo vse, kar je v njegovi moči, in poskrbelo za poškodovane potnike." Prosili so, da reševalna vozila pričakajo letalo pri letališkem terminalu. Tehniki so letalo pregledali in potrdili, da lahko normalno izvede povratni polet. Zaradi poškodb znotraj kabine, kjer so odpadli določeni paneli in omarice, pa na njem ni bilo potnikov.

Letalo G-VIIO je znano kot letalo, ki je bilo leta 2015 udeleženo v incidentu v Las Vegasu. Pri poletu je razneslo motor, razširil se je požar, evakuacija potnikov je bila uspešna. Letalo so popravili in je znova letelo leta 2016.

Letalo je bilo v požaru leta 2015 močno poškodovano, a so ga popravili in vrnili v uporabo. FOTO: AP

Nevarna in nepredvidljiva vrsta turbulence Zaradi meteoroloških posebnosti, ki se lahko razvijejo na robovih nevihtnih celic, je letalo zapeljalo v tako imenovano turbulenco pri jasnem vremenu (Clear Air Turbulence – CAT). To je najbolj zahrbtna oblika turbulence, ki jo je težko ali nemogoče predvideti. Kot je za Adrijin članek pojasnil kapitan airbusa A320 Iztok Kavčič, gre za vrsto turbulence, ki "se pojavlja na višinah nad 7 km in v jasnem vremenu, od tod tudi ime. Pojavi se v mejnih plasteh med zračnimi masami, ki se z različnimi hitrostmi gibljejo med seboj horizontalno. Izkusimo jo lahko predvsem takrat, ko pihajo močni višinski vetrovi s hitrostjo prek 150 km/h." Piloti se turbulenci vedno skušajo izogniti, a v primeru CAT-turbulenc je to pogosto nemogoče, saj jih na vremenskih radarjih, s katerimi so opremljena potniška letala, ni mogoče videti. Zaradi hitrega nastanka neviht v "bermudskem trikotniku" je tamkajšnje vreme še posebej nepredvidljivo. Izogibanje teh je velikokrat odvisno od izkušenj in predpriprav, pa tudi poročil pilotov, ki so leteli pred njimi.

Piloti pogosto, predvsem na območjih nad oceani, kjer ni nadzora kontrole zračnega prometa, drugim posadkam poročajo o stanju vremena, turbulencah ali posebnostih. Tako se lahko piloti, ki letijo na podobnih rutah za letalom, ki je poročalo o posebnostih, izognejo turbulenci ali nastajajočim vremenskim razmeram. Če so prvi, je predvsem nad odprtim oceanom izogibanje CAT-turbulencam lahko težje. Zato je zelo pomembno, da so potniki, ko sedijo na sedežih, vedno privezani. Možnost, da bi turbulenca povzročila letalsko nesrečo na potovalni višini, je praktično nična. Letala so narejena z veliko rezervo in zdržijo res močne turbulence. Med letom pogosto vidimo, da se letalsko krilo premika, a je to normalno in stvar dobre konstrukcije. Trdno krilo, ki se ne bi premikalo, bi lahko prej popustilo. Kako močna so krila, si lahko pogledate na testu upogljivosti krila airbusa A350.

