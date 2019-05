Boeing le priznal napako v programski opremi letal

Po dveh hudih letalskih nesrečah letal Boeing 737 v manj kot letu dni, se v družbi Boeing soočajo s številnimi kritikami. Spomnimo, v strmoglavljenih letal v Indoneziji in Etiopiji je umrlo več kot 300 ljudi, preživel ni nihče.

Kot so pojasnili pri Boeingu, simulatorji doslej niso omogočali treninga letenja v pogojih, podobnih tistim v omenjenih nesrečah. "Boeing je opravil popravke programske opreme simulatorjev letenja za 737 max in operaterjem zagotovil dodatne informacije," so zapisali v sporočilu. Še prejšnji mesec je ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) v poročilu o posodobitvah zagotavljala, da dodatne vaje na simulatorjih letenja ne bodo potrebne.