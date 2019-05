Boeing ni dobil dovoljenja za letalo 737 max

"Edina časovnica, ki jo lahko podamo, je varnost letal," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP po celodnevnem sestanku v zvezni državi Teksas dejal Daniel Elwell. Po njegovih besedah so se "entuziastično strinjali", da je treba dialog nadaljevati, vendar pa se bo morala vsaka država, predvsem njihove nadzorne agencije, o vrnitvi 737 max v zrak odločiti sama.

Do strmoglavljenja tega modela letala marca letos in oktobra lani je bila sicer uveljavljena praksa, da so letalski nadzorniki sledili pregledom letal s strani pristojnih organov, v tem primeru FAA.