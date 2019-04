Boeing: Prevzemamo odgovornost in vemo, kaj storiti

V podjetju Boeing so dejali, da jim je žal za vse ljudi, ki so izgubili življenja v nesrečah letal Boeing 737 MAX. Dejali so, da je njihova odgovornost, da izločijo dejavnike tveganja, ki bi lahko privedli k nesreči. "Prevzemamo odgovornost in vemo, kaj storiti," je sporočil generalni direktor Boeinga Dennis Muilenburg.

Poročilo o strmoglavljenju etiopskega letala družbe Ethiopian Airlines v Adis Abebi naj bi kazalo na velike podobnosti z nesrečo nizkocenovnega prevoznika Lion Air. Pilota na letalu, ki je strmoglavilo v Etiopiji, sta se ves čas leta ’borila’ z avtomatiziranimi sistemi na letalu, poroča CNN, ki se je dokopal do preliminarnega poročila o letalski nesreči. Generalni direktor Boeinga Dennis Muilenburgje dejal, da jim je žal za življenja izgubljena v nesrečah letal 737 MAX: "Te tragedije pestijo naše misli in srca. Izrekamo sožalje vsem svojcem potnikov in posadke na krovu leta Lion Air 610 in Ethiopian Airlines 302."

Pilot leta Ethiopian Airlines naj bi svojemu kopilotu trikrat zaklical "dvigni nos" (pull up). Oba pilota sta potem poskušala dvigniti nos letala, ampak nista uspeli prevzeti nadzora. Sistem za preprečevanje prevlečenega leta je nos letala potisnil navzdol kar štirikrat. Po tem, ko sta pilota obrnila letalo nazaj proti Adis Abebi, je avtomatski sistem letalo usmeril proti tlom. Vseh 157 ljudi na krovu je umrlo. Preliminarno poročilo o nesreči po poročanju CNNsicer posebej ne omenja sistema MCAS. V časopisu Wall Street Journal so objavili ugotovitve, da sta pilota ravnala v skladu z navodili za ravnanje v primeru pobeglega trim sistema, ki v normalnih okoliščinah skrbi, da je letalo poravnano v težišču in da pilotu ni treba na krmilu držati konstantnega pritiska, da letalo leti v želeni smeri. Boeing priznal odgovornost Boeing že dela na spremembi sistema, saj so prepoznali in priznali podobnosti med dvema nesrečama. "Preliminarno poročilo vsebuje podatke, da je imelo letalo napačen senzor za nadzor vpadnega kota kril, kar je aktiviralo sistem MCAS. To se je zgodilo tudi pri letu Lion Air 610," so zapisali v izjavi.Da bi zagotovili, da se to ne bo več zgodilo, je Boeing razvil programsko opremo, ki to napako odpravlja. Prav tako nameravajo vsem pilotom, ki bodo uporabljali ta sistem, nuditi obširno usposabljanje. "Zgodovina letalske industrije kaže, da se vse nesreče zgodijo zaradi zaporedja dogodkov. Tako je tudi tokrat, in vemo, da lahko iz enačbe odstranimo vsaj en faktor," je dejal Muilenburg.

Generalni direktor Boeinga Dennis Muilenburg je priznal odgovornost podjetja. FOTO: AP

Dodal je, da se zaveda obupa družin, ki so v letalskih nesrečah izgubili svojce in priznal, da napačno delovanje sistema MCAS še doda pritisk na že veliko delovno obremenitev pilotov. "Naša odgovornost je, da izločimo tveganje. Prevzemamo to odgovornost in vemo, kako to storiti," poudarja. Generalni direktor Ethiopian Airlines Tewolde Gebremariam je za CNNdejal, da je prezgodaj, da bi vedeli, če bo dopolnilna programska oprema, ki jo je razvil Boeing, dovolj za rešitev teh težav. Etiopijska ministrica za promet Dagmawit Moges pa je dejala, da bodo letalskim agencijam predlagali, da preverijo, če je Boeing naslovil vse težave v sistemih za nadzor leta, preden bodo dovolili ponovno operiranje teh letal. Družina ene izmed žrtev toži Boeing Družina 24-letne Samye Stumo, ki je bila ena izmed 137 žrtev v strmoglavljenju etiopijskega letala, je vložila tožbo proti podjetju Boeing. Prav tako nameravajo vložiti tožbo proti Ameriški zvezni upravi za letalski promet (FAA). Tožbo so vložili v Chicagu, kjer ima sedež tudi podjetje.

Mama 24-letne Samye Stumo na tiskovni konferenci, kjer so naznanili tožbo proti Boeingu. FOTO: AP