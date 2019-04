Boeing prisiljen zmanjšati proizvodnjo najbolje prodajanega modela 737

Ameriški proizvajalec letal Boeing je po nedavnih strmoglavljenjih v Etiopiji in Indoneziji napovedal začasno zmanjšanje proizvodnje svojega najbolje prodajanega letala 737, in sicer z 52 na 42 letal na mesec. V podjetju so se za to odločili zaradi zaustavitve dobave modela 737 max, ki je bil udeležen v obeh tragičnih nesrečah.

Prvi mož koncerna Dennis Muilenburg je zatrdil, da gre le za začasno zmanjšanje proizvodnje, ki ne bo vplivala na število zaposlenih v programih izdelave modelov 737 in sorodnih programih. Kot je dodal Muilenburg, pri načrtih za ublažitev vpliva tega zmanjšanja proizvodnje tesno sodelujejo s strankami. Prav tako bodo neposredno sodelovali s svojimi dobavitelji pri njihovih proizvodnih načrtih, da bi kolikor je mogoče zmanjšali finančni vpliv na spremembe v proizvodnji, je zagotovil. Ameriški proizvajalec letal Boeing je po nedavnih strmoglavljenjih v Etiopiji in Indoneziji napovedal začasno zmanjšanje proizvodnje svojega najbolje prodajanega letala 737. FOTO: AP V strmoglavljenju letala boeing 737 max družbe Ethiopian Airlines le nekaj minut po vzletu je 10. marca umrlo vseh 157 ljudi na krovu. Enak tip letala indonezijske letalske družbe Lion Air je strmoglavil 29. oktobra lani kmalu po vzletu z letališča v Džakarti. Nesreče ni preživel nihče od 189 potnikov. Letala tega tipa so trenutno prizemljena, saj je preliminarna preiskava nesreče v Etiopiji pokazala slabo delovanje sistema za avtomatično preprečevanje izgube vzgona letala. Poročilo, ki so ga v četrtek predstavili v Etiopiji, je tudi pokazalo, da sta pilota ponesrečenega letala pred nesrečo ravnala v skladu z navodili proizvajalca, a jima ni uspelo znova prevzeti nadzora nad letalom. Kot so še pokazali podatki iz črnih skrinjic, sta nato znova vklopila sistem in skušala na drug način prevzeti nadzor. Kot poroča britanski BBC, se je Boeing sicer v četrtek opravičil za v nesrečah izgubljena življenja. Toda to mnogih sorodnikov umrlih ni potolažilo, saj se sprašujejo, zakaj Boeing ni ukrepal že prej in prizemljil letal.