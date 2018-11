Boeing skrival podatke, ki bi lahko preprečili usodno nesrečo?

Boeing naj ne bi (pravočasno) izdal opozorila letalski industriji za potencialno nevarno pomanjkljivost njihovega najnovejšega Boeing 737MAX, ki bi lahko botrovala usodni nesreči Lion Air.

Kot je poročal Wall Street Journal (WSJ), ki se je skliceval na neimenovane vire v letalski industriji, ameriški agenciji za letalstvo in med preiskovalci, naj bi sistem, ki naj bi preprečil prevlečeni let oziroma pomagal pilotom, da nosa letala ne bi usmerili previsoko, v določenih primerih potisnil krmilo zelo agresivno naprej in s tem letalo nevarno usmeril proti tlom - tako močno, da je letalo zelo težko rešiti iz skoraj vertikalnega kota. Potniška letala imajo različne sisteme, ki opozarjajo pilota na nevarnost prevlečenega leta; zvočni alarm, tresenje krmila in med najbolj "agresivnimi" - sistem, ki krmilo potisne maksimalno naprej in s tem zmanjša kot krila relativno s smerjo gibanja, oziroma vpadni kot (angle of attack) in prepreči zlom vzgona na robu krila. Kakor je poročal WSJ, je Boeing vedel, da obstaja možnost, da letalo izvede ravno nevarni agresivni manever, ki pa je na majhni višini lahko usoden.

Lion Air FOTO: AP

Po podatkih podjetja za letalsko navigacijo AirNav je letalo stik s kontrolo letenja izgubilo 13 minut po vzletu z mednarodnega letališča Soekarno-Hatta v Džakarti ob 6.20 po lokalnem času (0.20 po srednjeevropskem). Pristati bi moralo eno uro kasneje. Pilot je kmalu po vzletu zaprosil za povratek na letališče v Džakarti zaradi neznane tehnične težave. "Naš pilot je ravnal v skladu s predpisanim postopkom in ko je ugotovil težavo, je zaprosil za povratek," je povedal izvršni direktor družbe Lion Air Edward Sirait. Flightradar je objavil, da je bilo letalo na višini 1500 metrov, ko so z njim izgubili stik. Preiskovalci še niso končali preiskave, so pa na Lion Air priznali, da je isto letalo še pred usodnim letom imelo težavo s senzorji, in da je senzor, ki nadzoruje vpadni kot (angle of attack AOA), bil zamenjan. Ta sistem računalniku na letalu sporoča, ali leti normalno ali pa v prevlečenem letu. Boeing je v poročilu glede težave s sistemom za preprečevanje prevlečenega leta napisal, da "je sistem tako agresiven, da lahko povzroči praktično vertikalni padec letala oziroma nesrečo. To se lahko zgodi tudi, če piloti letijo manualno in ne pričakujejo, da se bo sistem nenadoma vklopil."

Iskanje razbitin indonezijskega letala FOTO: AP

Kot je povedal novinar CNN Richard Quest, "kaže na to, da so dodali novo verzijo sistema, ki preprečuje prevlečeni let, ki nos zelo agresivno usmeri proti tlom. Če je to res, je popolnoma nerazumljivo, da Boeing ni sporočil letalskih družbam, da ta problem obstaja." Boeing je prejšnjo sredo izdal opozorilo, v katerem opozarja letalske prevoznike o potencialni težavi s sistemom za preprečitev prevlečenega leta, ameriška agencija za letalstvo pa je podobno sporočilo poslala nekaj ur kasneje.