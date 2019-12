Boeing začasno prekinja proizvodnjo spornih letal 737 max

V pričakovanju odločitve, da bodo letala znova v zraku do konca tega leta, je s strani ameriške Zvezne uprave za zračni promet (FAA) sledil hladen tuš – pretekli teden so namreč sporočili, da pred letom 2020 vrnitve letal 737 max ne bodo odobrili.

Navkljub temu, da so bila zaradi tragičnih letalskih nesreč v Indoneziji in Eiopiji, v katerih je umrlo več kot 300 ljudi, letala 737 max prizemljena že zadnjih devet mesecev, je ameriški proizvajalec letal Boeing nadaljeval z njihovo proizvodnjo.

Zdaj pa so se v družbi, ki velja za enega večjih ameriških izvoznikov, odločili, da do trenutka, ko bo znanih kaj več informacij, začasno prekinejo proizvodnjo.

V izjavi so zapisali, da zaradi tega ne nameravajo odpuščati delavcev, bo pa odločitev, ki jo je sprejel upravni odbor po dveh dneh zasedanja v Chicagu, zagotovo vplivala na njihove dobavitelje in gospodarstva nasploh. "Varna vrnitev leta 737 max je naša glavna prioriteta. Zavedamo se dejstva, da mora biti postopek odobritve vrnitve letal v uporabo temeljit in preudaren, da bodo regulatorji, kupci in javnost imeli zaupanje v posodobitve," so še dodali.

'Letalske družbe, ki sodelujejo z Boeingom, bodo deležne kaosa'

Boeing je v času prizemljitve letal preoblikoval samodejni nadzorni sistem, za katerega velja, da je bil glavni razlog za povzročitev nesreč.

Trenutno imajo v skladiščih 400 letal max 737, ki jih nameravajo dostaviti kupcem. Dostava številnim letalskim družbam po svetu je bila namreč ustavljena, da bi Boeingovim inženirjem omogočili razvoj programskih popravkov, s katerim bi odpravili tehnične pomanjkljivosti.

Po besedah poznavalcev letalske industrije bo imela odločitev za začasno prekinitev proizvodnje letal "močan vpliv na Boeing, njegove dobavitelje in letalske družbe". "Letalske družbe, ki so povezane z Boeingom, kot tudi približno šesto podjetij, ki so del dobavne verige, in sam Boeing, bodo deležni kaosa," je za BBC napovedal Henry Harteveldt.

Letalski analitik Richard Aboulafia pa je Boeingov možnosti za obvladovanje udarcev, ki jih bodo zadali svojim dobaviteljem, označil za "slabe in hujše".

Nekateri dobavitelji, na primer proizvajalec trupov letal Spirit Aerosystems, so močno odvisni od Boeinga. Kot so dejali, z družbo trenutno "tesno sodelujejo", da bi ugotovili, kakšen vpliv na podjetje bo imela ustavitev proizvodnje maxov 737.

Kot kaže, pa Boeingova zadnja poteza ne bo vplivala na potnike, saj so nekatere letalske družbe v obdobju čakanja na modele 737 max najela dodatna letala.

Največ spornih letal v svoji floti imajo sicer ameriški letalski prevozniki. Med njihovimi največjimi uporabniki pa so tudi kitajske letalske družbe. Ravno trije največji kitajski prevozniki so bili med prvimi, ki so od Boeinga zahtevali izplačilo odškodnine zaradi prizemljenih letal.

Samo julija je družba letalskim prevoznikom, ki niso prejeli naročenih letal oz. mogli uporabiti letal, ki jih že imajo, namenila skoraj 5 milijard dolarjev. Ta številka je temeljila na domnevi, da se bo max 737 v zrak vrnil do konca leta 2019.