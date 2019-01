'Bog je želel, da Donald Trump postane predsednik'

Sarah Sanders se je v ekskluzivnem intervjuju za CBN razgovorila o različnih težavah, ki pestijo kristjane po svetu, in o vlogi ZDA pri zagotavljanju pomoči. "Mislim, da predsednik dela odlično in veliko zadev, ki vernim ljudem veliko pomenijo," je nadaljevala. Decembra leta 2018 je Donald Trump tvitnil: "Premagali smo IS v Siriji, moj edini razlog, da smo tam v času Trumpovega predsedniškega mandata," zato je bilo pomembno vprašanje, kaj se bo zgodilo s kurdi in kristjani v regiji. Sandersonova je zatrdila, da jih Trump ne bo pustil na cedilu.

Drugi del intervjuja se je bolj osredotočal na notranjo politiko v ZDA, kjer je Sandersonova dvomila v moralnost odločitev demokratov glede zavračanja zidu. "Resnično, zelo težko je resno jemati besede demokrata o moralnosti in nemoralnosti. Ščititi naše državljane ne more biti nemoralno. Ljudje, ki podprejo pozne splave in bi najraje izbrisali iz ustave stavek: Tako mi bog pomagaj (So help me God), o tem ne morejo govoriti."

Trumpa je med drugim označila za naravnega vodjo, in kadar se mu nekaj zdi pomembno, sam poskrbi, da se to uresniči. Izpostavila je tudi, da mora zdaj odločiti kongres, da pride naproti predsedniku z rešitvijo, ki bo ustrezala vsem. Ta rešitev še vedno mora zagotavljati varnost državljanom ZDA, zato je Sandersonova omenila, da morajo demokrati pri financiranju zidu popustiti.