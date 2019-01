Bogatašem nakradel za več milijonov dolarjev stvari

32-letni Benjamin Ackerman se je izdajal za kupca nepremičnin ali nepremičninskega agenta in v času "odprtih hiš" obiskoval luksuzne nepremičnine, nato pa se je vrnil, onesposobil varnostne kamere in iz nepremičnin ukradel za več milijonov dolarjev vredne stvari, poroča abc.news.

Ackermana so sicer aretirali tudi že septembra, vendar so ga ob plačilu milijon dolarjev varščine izpustili.

Policija je pri Ackrmanu opravila hišno preiskavo, prav tako pa je preiskala tudi njegov skladiščni prostor, kjer so našli dragocene predmete. "Izvršitev naloga za preiskavo ni pripeljala le do aretacije Ackermana, ampak tudi do najdbe več kot 2000 izdelkov visokega cenovnega razreda," je povedal kapitan losangeleške policije Cory Palka.

Med najdenimi predmeti so bili ukradeni umetniški izdelki, oblačila, torbice in prestižno vino. Večina predmetov je prestižnih znamk, kot sta Rolex in Gucci. Policija je našla toliko stvari, da je morala narediti spletno stran, saj upajo, da bodo lastniki tam našli svoje stvari in tako tudi prišli nazaj do njih.

Večina ukradenih stvari stane več tisoč dolarjev vsaka."Celotno vrednost ukradenih stvari ocenjujemo na več milijonov dolarjev," je pojasnil vodilni preiskovalec Jared Timmons.

Do sedaj je policija identificirala 13 žrtev, vendar detektivi verjamejo, da jih je še več. Preiskava je namreč še v teku. "Veliko stvari je treba še preveriti. Imamo diamantne verižice. Ugotoviti moramo, za kakšne vrste diamantov gre, čigave so in kakšna je pravzaprav njihova cena," je še povedal Timmons.

Policija prav tako ocenjuje in pregleduje vse najdene umetnine. "Osumljenec je znan po tem, da zamenja številne umetnine. Torej, če ste kupili kakšen umetniški izdelek v regiji Južna Kalifornija, stopite v stik z nami, ker imamo dokaze, da rad zamenja serijske številke in te umetniške izdelke nato preproda drugim," je še opozoril Timmons.