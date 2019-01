'Evropa razpada pred našimi očmi'

Leto 2019 bo odločilno za demokracijo na Stari celini – z dokončnim izstopom Velike Britanije iz EU in 14 volitvami, med katerimi bodo ključnega pomena tudi majske volitve v evropski parlament. Zaradi tradicionalno nizke volilne udeležbe na evropskih volitvah, se mnogi bojijo vzpona populistov, evroskeptikov in skrajne desnice.

In tako se je začel 'boj za Evropo' na izjemno evropski način – z manifestom intelektualcev in pisateljev iz 21 držav, ki so se poimenovali za 'evropske patriote', ki menijo, da se "tri četrt stoletja po porazu fašizma in 30 let po padcu Berlinskega zidu začenja nova bitka za civilizacijo". In ti v manifestu opozarjajo, da se "liberalne vrednote v Evropi soočajo z izzivom, ki ga nismo videli že od 30. let preteklega stoletja".

Med podpisniki manifesta so francoski filozof Bernard-Henri Levy, zgodovinar Simon Schama, novinarka in esejistka Svetlana Aleksievič, pisatelj Orhan Pamuk in Salman Rushdie.

V petek objavljeni manifest svari, da je Evropa v nevarnosti pred "populističnimi silami, ki so preplavile celino". Brez novega upora bodo imele prihajajoče evropske volitve "najbolj uničujoče posledice, kar smo jih kdajkoli videli – zmaga za uničevalce in sramota za tiste, ki še vedno verjamejo v zapuščino Erazmusa, Danteja, Goetheja in Komenskega, prezir do inteligence in kulture, eksplozija ksenofobije in antisemitizma". Dodajajo, da sta Evropo zapustili dve veliki zaveznici 20. stoletja, ki sta celino dvakrat rešili pred samomorom – "tista preko Rokavskega preliva in tista preko Atlantika".

Podpisniki manifesta trdijo, da sta Evropo zapustili dve največji zaveznici preteklega stoletja. FOTO: AP

Podpisniki manifesta pozivajo Evropejce, naj se zavzamejo in postavijo v bran liberalni demokraciji in evropskemu projektu, ki "kljub svojim napakam, spodrsljajem in včasih celo strahopestnosti ostaja drugi dom za vsakega svobodnega človeka na planetu". Naraščajoči populizem pa so poimenovali za 'dimno zaveso za neofašizem', Evropa pa je po njihovih besedah ideja, ki, vse bolj izpostavljena manipulacijam Kremlja, "propada pred našimi očmi". Turški pisatelj Pamuk je za The Guardianob tem dejal, da je ideja Evrope pomembna tudi za neevropske in nezahodne države:"Brez ideje Evrope je svobodo, ženske pravice, demokracijo, egalitarizem težko braniti v državah na mojem koncu sveta. Zaradi zgodovinskega uspeha Evrope je bilo lažje braniti te ideje in vrednote, ki so ključne za človeštvo. Ta ideja Evrope je napadena." Evropske volitve slovo od liberalne demokracije? Številni napovedujejo, da bomo na evropskih volitvah (prvih, na katerih ne bodo volili tudi Britanci) doživeli vzpon populističnih, nacionalističnih, protipriseljenskih strank. 'Dovolj je grajenja Evrope. Čas je, da se znova povežemo s svojo nacionalno dušo', je glavna ideja, ki stoji za valom populizma.

V zadnjih letih podpora skrajno desni Nacionalni fronti raste tudi v Franciji. FOTO: AP

Vodja italijanske Lige Matteo Salvini je volitve opisal kot izbiro med"Evropo elit, bank, financ, migracij in negotovih zaposlitev" in "Evropo ljudi in delavcev" ter se zaobljubil, da bo oblikoval evroskeptično italijansko-poljsko os. Madžarski premier Viktor Orbanpa pravi, da so volitve priložnost, da se poslovimo do 'liberalne demokracije'. Proti desnemu populizmu sta se zoperstavila francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel, a oba se soočata s številnimi izzivi na domačih tleh, ki so ju oslabili tudi na evropskem političnem parketu.

Populizem politično temelji na boju med ljudskimi množicami na eni in (skorumpiranimi) elitami na drugi strani. Gre za ideologijo tako skrajne levice kot desnice.