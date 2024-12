Boj za milijardni dobitek: v nakup s talismani, molitvami, srečnimi številkami

No, spet drugi so ob nakupu s seboj prinesli amulete za srečo ali že izpolnjen listek s svojimi srečnimi številkami. "Nemogoče je zmagati. Ampak nikoli ne veš, če ne poskusiš," je dejal eden od nakupovalcev, Raymond Corral .

Pred prodajalnami loterijskih srečk v ZDA se vijejo dolge vrste ljudi, ki upajo, da bodo z nakupom listka zadeli glavni dobitek igre "Mega millions". Še posebej oblegana je ena od trgovin v zvezni državi Kalifornija. In zakaj? V njej so prodali že več dobitnih srečk, vsi srečni dobitniki pa naj bi ob nakupu listka podrgnili maskoto trgovine – kipec modre ptice.

Čeprav je možnosti za dobitek Jackpota 1 proti več kot 300.000.000, nekateri že kujejo načrte za lepšo prihodnost. "Odplačal bi vse, morda odšel na Havaje, se mogoče preselil tja. Kdo ve?" je sanjaril Michael Figueroa. Corral pa: "Če zadanem, bom osrečil vso družino. To je več denarja, kot bi ga lahko porabil v življenju. Zato bi osrečil veliko ljudi. To si želim." Ob tem je dodal, da bi del denarja podaril tudi šolam.

Ni pa on edini, ki bi loterijsko srečo delil z drugimi. "Svojim trem otrokom bi plačala šolnino za fakulteto. Seveda bi tudi veliko potovala, in zagotovo bi tudi vrnila družbi," je na primer dejala Christina Zimmerman, Mike Hernandez pa: "Večino bi dal družini, nekaj v dobrodelne namene, ostalo pa malo razpršil. Nisem pohlepen. To je problem mnogih ljudi." In tudi Scott Stewart pravi, da bi zadetek na loteriji zanj pomenil, da bi lahko denar vrnil tistim ljudem, ki nimajo takšne sreče, kot jo ima on.

Srečnež, ki bo imel na listku šest zmagovalnih številk, bo lahko izbiral med takojšnjim izplačilom, kar pomeni, da se znesek prepolovi na dobre pol milijarde, če bo želel prejeti celotni dobitek, pa mu ga bo loterija naslednjih 30 let nakazovala po obrokih.