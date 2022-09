Nadaljuje se svetovno prvenstvo v razredu Superbike in boj za naslov v tej sezoni je še vedno odprt. Po dirkaškem incidentu na zadnji preizkušnji v Magni Coursu med Alvarom Bautisto in Jonathanom Rejem se bo očitno iskrilo tudi tokrat v Barceloni. A med njima je v prvenstvu še Toprak Razgatlioglu, ki za vodilnim Špancem zaostaja 30 točk. Prva dirka bo jutri ob 13.55 in jo bomo kot vedno prenašali na VOYO. Pridružite se nam že ob 11.05, ko bodo na sporedu kvalifikacije.