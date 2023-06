Bojan Zalar ocenil, da izvajanje nasilja nad bolniki sploh ni mogoče

Vodstvo ljubljanske psihiatrične klinike se je odzvalo na očitke o domnevnem nasilju nad pacienti. Vse obtožbe ostro zanikajo, direktor Bojan Zalar je celo ocenil, da morebitno izvajanje nasilja nad bolniki zaradi vseh varovalk in internih nadzorov sploh ni mogoče. Minister za zdravje Daniel Bešič Loredan pa si medtem želi, da bi bil na kliniki opravljen zunanji izredni strokovni nadzor. "Nihče nima moči in pravice nad človekovo pravico do dostojnega zdravljenja," je poudaril, ob tem pa pozval vse ustrahovane, da ga obiščejo na ministrstvu. Če se dokaže krivda, mora biti sankcionirana.