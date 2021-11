'Bojim se, da nas čaka katastrofalna jesen s številnimi nepotrebnimi žrtvami'

"Če pride še virus gripe, predvsem pa, če bo kader prerazporejen na covid oddelke, bomo zelo težko zagotavljali redno službo, predvsem ambulantne preglede, za hospital še bomo nekako zmogli. Seveda mi vedno - po triaži - obravnavamo tiste, ki so najbolj potrebni obravnave, to so tisti otroci, ki potrebujejo hospitalizacijo," pojasnjuje Vojko Berce na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor.

Prosen zaskrbljen glede jesenki, ki lahko prinese nepotrebne žrtve

Predstojnik urgentnega centra se boji, da se sploh ne zavedamo, kaj nas čaka. Še manj, kaj se dogaja v prvi bojni liniji, torej na urgenci. "Krivulje strme rasti so takšne, da se iskreno bojim, da bo to ena katastrofalna jesen s stotinami nepotrebnih žrtev. Direktno okuženih. Da o kolateralni škodi vseh elektivnih posegov, ki bi morali biti odrejeni, sploh ne izgubljam besed. Tako da bi res vse skupaj še enkrat pozval k treznemu razmisleku, kako bomo to zadevo rešili, to epidemijo končali. Z vidika nekoga, ki dela odznotraj, opažam, da se sistem počasi, ampak vztrajno sesuva," opozarja Prosen.

In ker respiratorna obolenja še naraščajo, in ker se zna v kratkem pojaviti še gripa, se ob morebitni okužbi, pa četudi gre za navaden prehlad, obnašajmo odgovorno.

Aleksander Jus iz ZD dr. Adolfa Drolca Maribor pa je jasen: "Vsi tisti, ki kažejo prehladno obolenje, ki bi lahko bilo tudi vzrok za obolenje s covidom - torej prehlad, slabo počutje, bolečine v okončinah, povišana telesna temperatura - vsi ti naj ostanejo doma, naj ostanejo v izolaciji, naj se ne družijo," pač pa naj pokličejo osebnega zdravnika, ki jih bo ob teh simptomih napotil na PCR test.