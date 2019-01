'Bojim se, da se je Davorju zgodilo enako kot njegovemu sinu'

Karan jo je namreč prijavil zaradi nepooblaščenega snemanja in prisluškovanja. "Policija ji je vročila poziv na pogovor in takoj zjutraj se je nanj odzvala," je za Klix.bapovedal odvetnik Milan Malešević , ki jo je spremljal. Elementi kaznivega dejanja po njegovem mnenju ne obstajajo in njegova klientka se ne počuti krivo."Če bo prišlo do kazenskega postopka, o čemer bo odločalo tožilstvo, se bo obramba ustrezno odzvala. Smatram, da na tem ni nič, in da gre za lažno prijavo," je še dejal.

Njen partner je Karana že pred tem javno obtožil, da je sokriv za umor njegovega sina, ker je po opravljeni obdukciji v poročilu napisal, da je v telesu mladega Davida našel drogo LSD – kljub temu, da Inštitut za sodno medicino v RS nima laboratorija, ki bi lahko potrdil prisotnost drog v krvi in urinu. Poleg tega sta tudi poznejši obdukciji v Beogradu in Avstriji potrdili, da v Davidovem telesu ni bilo drog.

Ponovila je, da ne ve, kje je Davor, in da nima nobenih informacij, da je njegov odvetnik kontaktiral tožilstvo v povezavi z njegovo predajo. Klix.ba je namreč poročal, da se Dragičević dogovarja o svoji predaji, kot edini pogoj pa je postavil, da mu ne bo treba v pripor. Radio Sarajevo pa je neuradno poročalo, da notranje ministrstvo Republike Srbske za to ne želi niti slišati.

Po pogovoru s policisti je novinarjem povedala, da so bili ti do nje korektni. "Zelo so ažurni, ko bi le takšno hitrost pokazali tudi v primeru smrti mojega otroka!"

"Zdaj so policisti dokazali, da je šlo res za pogovor med Dodikom in Karanom, hvala jim za to. Jaz sem posnetek dobila, če bi ga naredila sama in bi stala ob njem, bi me zagotovo opazil," je pojasnila.

"Kaj se mu je zgodilo? Ne gre mi v glavo, ne verjamem, da bi Davor kar tako odšel in se ne bi javil nikomur, ljudi pa kar pustil na trgu. Ni imel razloga, da zbeži. Suzana je včeraj dobro rekla: ljudje, vrnimo se na začetek, kaj se je zgodilo z Davidom? Evo, zdaj pa ni niti Davorja. Bojim se, da se je zgodil isti scenarij. Govoril sem z njim, vem, da svojih ljudi ne bi nikoli zapustil. Zakaj bi zbežal, to nima nobenega smisla," je povedal.

Policija je (zaradi groženj dvema osebama) za njim izdala zaporni nalog in čeprav je v javnosti zaokrožila informacija, da so ga že prijeli, je notranje ministrstvo RS sporočilo, da to ne drži.

Spomnimo

Davida Dragičevića so našli mrtvega 24. marca lani. Njegova smrt je bila uradno razglašena za samomor, ki naj bi ga domnevno storil, ker je bil obtožen kraje. Njegovi starši trdijo, da ga je umorila policija. Oblasti Republike srbske so obtožili, da prikrivajo umor, da bi zaščitili policiste.

Na protestih na trgu v Banjaluki so se v podporo iskanja pravice za 21-letnega Davida ljudje zbirali vsak dan od 26. marca, dokler ni policija 31. decembra prepovedala njihove shode, češ da člani skupine Pravica za Davida kršijo zakone, javni red in mir, izvršujejo kazniva dejanja, kršijo zakon o javnem zbiranju ter onemogočajo nemoten promet. Napovedali so, da bodo aretirali vse, ki bodo prekršili prepoved. Za novo leto so tako blokirali dostop do trga, uvedli so celo policijsko uro, legitimirajo vse ljudi, ki pridejo na trg ali sedijo v bližnjih lokalih.

Davidova mama in ljudje, ki jo podpirajo, se zdaj namesto na trgu zbirajo pred cerkvijo Kristusa Odrešenika. Kot je povedala, skupina Pravica za Davida živi dalje in bo obstajala vse, dokler pravici ne bo zadoščeno in bodo morilci njenega sina ter njihovi pomagači odgovarjali za svoja dejanja.