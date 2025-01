Na Hrvaškem bojkot trgovin zaradi nevzdržne rasti cen

Prazne trgovine, v večini je bila dovolj le ena delujoča blagajna, do 11. ure je bilo izdanih 47 odstotkov manj računov kot na običajno dopoldne. To pa je povzetek bojkota trgovin na Hrvaškem, kjer prebivalci opozarjajo na nevzdržno rast cen, ki marsikoga potiska v hudo stisko. Potem, ko so hrvaški trgovci prejšnji teden napovedali nove podražitve, po katerih naj bi se praktično vse podražilo za vsaj tri odstotke in več, so ljudje stvari vzeli v svoje roke in preko družbenih omrežij aktivirali gibanje, ki je z bojkotom skušalo pritisniti na trgovce naj umirijo rast cen.