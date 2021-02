Bolezen, pri kateri šteje vsaka minuta

Zaradi epidemije covida-19 je pri nas zastal tudi projekt revolucionarnega zdravljenja za nekatere vrste raka, tako imenovana CAR-T terapija, ki je bila že tik pred izvedbo. Terapija je za vse tiste, ki se jim rak ponovi in so izčrpali vse možnosti zdravljenja, še edina možnost za preživetje. Ker pa čakanje, ko gre za rakave bolezni, ni mogoče, so se zdaj angažirali tudi bolniki. Med njimi je tudi znani slovenski skladatelj in glasbenik Drago Ivanuša, ki je pred 10 leti zbolel za plazmocitomom.

