"Bolezni so morda res redke, a ni nas malo," je bilo slišati na prvem srčnem pohodu malih borcev, ki ga je ob dnevu redkih bolezni organiziralo Društvo Viljem Julijan. S pohodom po ljubljanskih ulicah so želeli sporočiti, da želijo dati glas in obraz malim borcem, ki se soočajo z najtežjimi možnimi zdravstvenimi stanji, ter opozoriti, da so enakovreden del naše družbe.