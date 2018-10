Bolgarijo pretresata posilstvo in umor novinarke

V bolgarskem mestu Ruse na severu države so neznanci brutalno umorili 30-letno televizijsko novinarko, voditeljico in administrativno direkotrico regionalne televizije TVN Viktorio Marinovo . Kot je danes sporočilo tožilstvo, je njeno truplo v soboto popoldne našel nek mimoidoči. Še isti dan so jo identificirali njeni svojci.

Vzrok smrti so bili udarci v glavo in zadušitev. Žrtev naj bi bila tudi posiljena. Ob tem so izginili njen mobilni telefon, avtomobilski ključi in del oblačil.

Kot je povedal tožilec Georgi Georijev, motive za dejanje iščejo tako v zasebnem kot profesionalnem življenju umorjene, policija pa je sporočila, da za zdaj niso našli sledi, da bi bil zločin povezan z njenim delom. Namestnik direktorja lokalne policije Ilian Enčev pa je potrdil, da preiskujejo vse možnosti.

"Iz dneva v noč delamo na tem primeru ... Upamo, da bomo kmalu imeli več podatkov o identiteti osumljenca," je še dejal Georgijev.

Bolgarski mediji poročajo, da je Marinova na televiziji TVNpred kratkim začela voditi novičarsko pogovorno oddajo Detektor.

Umor je že obsodil predstavnik Ovseja za svobodo medijev Harlem Desir, ki je zahteval celovito preiskavo.

Nizozemska članica Evropskega parlamenta iz vrst liberalcev Sophie in 't Veld pa je tvitnila, da gre že za tretji umor novinarja v EU v letu dni, potem ko so oktobra lani ubili malteško novinarko Daphne Caruana Galizia, februarja pa slovaškega novinarja Jana Kuciaka.