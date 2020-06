Bolgarski tenisač Grigor Dimitrov na tekmi okužil še vsaj tri osebe

V Zadru opravljajo testiranja tistih, ki so bili v bližnjih stikih s teniškimi igralci, ki so nastopili na dobrodelnem turnirju Novaka Đokovića. Bolgarski tenisač Grigor Dimitrov je v Zadru odigral le en dvoboj, nato pa se je počutil slabo in je odpotoval domov, iz Monaka pa je nato sporočil, da je okužen s koronavirusom. Okužbo so zaenkrat potrdili še pri treh osebah, tudi pri kondicijskem trenerju Novaka Đokovića.