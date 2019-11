Bolivijska senatorka se je razglasila za predsednico, Morales: Gre za podel državni udar

Po Moralesovem odstopu so položaje zapustili tudi številni ministri in drugi visoki politični predstavniki Bolivije. Odstopil je tudi podpredsednik države Alvaro Garcia Linera, ki bi nadomestil predsednika. V skladu z ustavo pri prevzemu položaja sledita predsednik senata in predsednik spodnjega doma kongresa, a sta prav tako odstopila.

V teh okoliščinah pa se je na torkovem zasedanju kongresa za začasno predsednico razglasila bolivijska opozicijska senatorka Jeanine Añez, ki je že v nedeljo dejala, da je pripravljena začasno prevzeti predsedniški položaj.