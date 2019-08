Bolivijski predsednik se je med gašenjem požara izgubil v džungli

Bolivijski predsednik Evo Morales se je pridružil gasilcem in se spopadel z velikimi požari v tej južnoameriški državi. Nato pa se je izgubil za več kot eno uro. Na koncu so ga vendarle našli vojaki in ga pospremili nazaj na varno. Na račun svojega tavanja se je pošalil tudi predsednik.

"Sinoči sem imel malo avanturo. Približno eno uro sem bil izgubljen v džungli, a sem, zahvaljujoč vojakom, našel pot nazaj," je novinarjem povedal bolivijski predsednik Evo Morales. Televizija Uno je objavila kratek amaterski posnetek, na katerem je mogoče slišati predsednika, ki v temi govori: "kje ste? Kje ste?" Morales je priskočil na pomoč gasilcem. FOTO: AP Morales, ki je priskočil na pomoč gasilcem, ki se borijo z velikimi požari, se je izgubil v gozdu nedaleč od vasi Caballo Muerto, na vzhodu države. Morales je ob tem povedal, da je na tem področju trenutno aktivnih 342 požarov, kar je dvakrat več kot v istem obdobju lani. Ogenj je po podatkih bolivijske vlade uničil 1,2 milijona hektarjev gozda v Boliviji.