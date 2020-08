'Bolj kot za pravila gre v tako hudih primerih za to, da pristojni znajo biti ljudje'

"Prav zato, da nihče več ne bi doživel takšne kalvarije, kot sva jo midva, sva šla v javnost. In zato tudi pozdravljava, da so se na policiji, notranjem ministrstvu in na ministrstvu za delo odločili za nadzor nad delom novogoriškega Centra za socialno delo in tamkajšnje policije," pravita starša 10-letnega Jaše, ki ga je prejšnji teden vzela Soča. Nadzor nad delom CSD-ja, ki mu starša očitita nečloveško ravnanje, naj bi bil končan še ta teden. Stroka pa jasno: "Policija in center za socialno delo bi lahko ravnala tudi drugače."