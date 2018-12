Bolj vroča poletja v Evropo prinesla zelo nevarnega klopa

Klopu Hyalomma marginatum, katerega ličinke in nimfe (razvojna faza ob prvi levitvi) potujejo s pticami selivkami, je do zdaj naselitev v severnejših krajih preprečevalo podnebje, a ob zelo vročih poletjih so zdaj krvosesi tudi tam našli idealne razmere. Gre za klope, ki se običajno prisesajo na večje živali – konje, govedo, koze ali ovce, a je lahko njihov gostitelj tudi človek.

V Avstriji so strokovnjaki prvič potrdili navzočnost subtropske vrste klopa Hyalomma marginatum. Od običajnega občutno večji klop, ki ga sicer najdemo v Sredozemlju, Aziji in Severni Afriki, lahko med drugim prenaša virus nevarne krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. V severnejših krajih se je očitno znašel zaradi vse bolj vročih poletij.

Poleti so v Nemčiji odkrili odraslega klopa te vrste, zdaj pa so ga prvič potrdili tudi v Avstriji, za kar se gre zahvaliti pozornemu konjerejcu v spodnjeavstrijskem Melku.

Ti veliki klopi so tako kot običajni pogosto okuženi s povzročitelji bolezni. Poleg parazita babezija lahko prenašajo nevarne bakterije, kot je Rickettsia aeschlimannii, ali viruse, kot so togotovirus, virus Zahodnega Nila ali smrtno nevarni virus krimsko-kongoške hemoragične mrzlice, so poudarili avstrijski strokovnjaki.

Pri spolno zrelem zajedavcu, ki so ga odkrili v Avstriji, strokovnjaki z avstrijske agencije za zdravje (Ages) in medicinske univerze na Dunaju niso dokazali prisotnosti virusa krimsko-kongoške mrzlice, so pa odkrili za ljudi prav tako nevarno rikecijo Rickettsia aeschlimannii, ki je povzročitelj pegavice. Ta pri ljudeh povzroča spremembe na koži in vročino.