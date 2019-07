Ameriški predsednik Donald Trump je v seriji tvitov napadel kar samo mesto Baltimore in kongresnika, ki izhaja iz tega mesta, Elijaha Cummingsa. Ta si je srd predsednika prislužil s tem, ker se ne strinja z njegovimi politikami in načinom vodenja države. A Baltimorčani so Trumpu vrnili in na družbenih omrežjih sprožili niz tvitov in objav v podporo njihovemu mestu.

Potem ko je Trump s številnimi tviti in opazkami napadel mesto Baltimore, so se pri časopisu Baltimore Sun, ki izhaja od leta 1837, odločili za uredniški zapis z naslovom: "Bolje je imeti nekaj podgan, kot biti podgana." V članku so opozorili, da Trump nima posebne naveze ali želje, da bi izboljšal Baltimore, ampak je šlo zgolj za to, da je napadal njihovega izvoljenega kongresnika Elijaha Cummingsa, ki se s Trumpom ne strinja glede migrantskih centrov in porabe denarja za zid.

Temu ni bilo mar, da je za politični napad za talce vzel celo mesto, skupnost in tudi zvezno državo Maryland, katere prebivalci so strnili vrste in izrazili podporo mestu Baltimore. Baltimore Sun je s svojim zapisom na spletu požel tako pozitivne kot negativne komentarje, predvsem podporniki Donalda Trumpa so očitali, da je časopis v lasti ultra levičarjev, njihove agende in tudi Georgea Sorosa.

Sta poroča, da je bil Trump znova deležen obtožb o rasizmu, ker je Cummings temnopolt in je njegovo okrožje večinsko temnopolto. Pravzaprav je šel še korak naprej in Cummingsa označil za rasista.

"Takšne izjave in dejanja, da se ljudi razvrsti v tabore glede na rasno ali etnično identiteto, so način, za katerega misli, da je zmagal leta 2016, in način, za katerega misli, da bo zmagal na volitvah leta 2020," je izjavil eden od predsedniških kandidatov demokratske stranke Julian Castro. V Cummingsovo okrožje spada del Baltimora, ki ima v ZDA sloves nevarnega mesta. "Spet želi preusmeriti pozornost," pa je izjavil demokratski kongresnik Jerry Nadler, ki je Trumpove tvite označil za gnusne in rasistične.

Elijah Cummings je v kongresu že od leta 1996. FOTO: AP