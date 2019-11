Bolni si svet lahko ogledajo s pomočjo robota

Umetno inteligenco uporablja tudi bolna japonska deklica Jurina Furikawa . Takšen robot zanjo pomeni okno v svet. Nadzoruje ga sama iz svoje sobe s pomočjo tablice ali telefona, ne glede na to kje na svetu se nahaja. "Ker Jurina težko diha med sedenjem, večino časa preživi tako, da leži v postelji," je povedala Yurinina mama Ajako Furikava .

"Kot vsi ostali si tudi ljudje, ki se ne morejo premikati, želijo obiskati različne kraje, vendar tega ne morejo. Zato sem začel razmišljati, zakaj imamo ljudje samo eno telo? Če bi lahko uporabil drugega, bi šel lahko namesto mene v šolo," je Jošifuji povedal o čem je razmišljal, ko je začel razvijati robota.

Tako je našel način, da lahko tudi ljudje, ki imajo različne fizične omejitve, obiščejo kraje, ki jih sicer nikoli ne bi mogli.

"Lahko komunicira z ljudmi okoli nje. In ti res dobijo občutek, kot da je ona tam. To, da lahko počne stvari, ki jih do zdaj ni mogla, je nekaj res dragocenega," je povedala mama japonske deklice.

S pomočjo robota namreč lahko tudi komunicirajo z ljudmi, ki so na stotine kilometrov oddaljeni od njih. Tako je lahko Jurina skupaj s teto obiskala tudi koncert njene priljubljene skupine.

To pa ni nekaj, kar se dogaja le na Japonskem. Namesto bolnih otrok roboti obiskujejo šole tudi ponekod v Nemčiji, Veliki Britaniji, na Norveškem, Švedskem, Danskem in celo v sosednji Avstriji.