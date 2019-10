Po operaciji hrbtenice bolnico v zdravilišču namestili na raztegljiv dvosed

17. oktobra je bil dan, ko je Marija Somer prišla v zdravilišče Dobrna. In tudi dan, ki bi ga najraje pozabila. "Kaj me je pričakalo. Postelja na tleh, dobesedno," zgrožena pripoveduje. Šlo je za raztegljiv dvosed, ki je bil za gospo po operaciji vratnega dela hrbtenice povsem neprimeren.

Ležišče, ki so ji ga dodelili, je pred njenim prihodom že uporabljala njena sostanovalka. Nemudoma je odšla na recepcijo in prosila za normalno posteljo, a so ji dejali, da v celem hotelu s štirimi zvezdicami nimajo nobene rezervne postelje.

Iz Term Dobrna so sicer sporočili, da to nadomestno ležišče ustreza vsem pogojem udobnega ležišča. A gre za hrbtenično bolnico po operaciji, ki zelo težko vstaja, nekaj metrov zmore z berglo, za vse ostalo potrebuje hojico.

"Jaz sem potem čakala na recepciji, prosila, moledovala do osmih zvečer." Nato je obupala in jih prosila, naj ležišče povrnejo vsaj v prvotno stanje, na tem dvosedu pa je presedela vso noč.

V pisnem odgovoru so iz Dobrne sporočili, da so ji takoj naslednji dan zagotovili enoposteljno sobo brez doplačila. "Jaz se nisem pritoževala nad prostorom, ampak nad ležiščem, s katerega ne morem vstati. Ni pogojev. Edino, če dva stojita poleg in me dvigujeta s tega ležišča," pravi Marija, ki trdi, da ni želela enoposteljne sobe, le ustrezno ležišče, ki ga je naslednji dan zgodaj popoldne res dobila.

"Želim, da gre zdravstvena zavarovalnica malo v kontrolo, kam nas dajejo, saj oni to plačujejo, ne morejo nas dati na tla spat. Kot nekega psa. Dobesedno," je ogorčena.

Gospe Mariji se sicer opravičujejo, če je imela občutek, da niso naredili vsega, kar je bilo v njihovi moči, a še vedno stojijo za svojimi besedami in dejanji.