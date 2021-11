Covidni bolnik na intenzivnem oddelku lahko prejema od 25 do 30 različnih zdravil

Zdi se, da število okužb počasi upada, in to nestrpno pričakujejo tudi zaposleni v intenzivnih enotah. Za enega pacienta na intenzivnem oddelku bi moralo v 24 urah po evropskih standardih skrbeti pet ali šest medicinskih sester, pri nas pa so razmere tako težke, da zanj povprečno skrbi le 1,8 medicinske sestre. Težko je napovedati, koliko intenzivnih postelj še zmoremo dodati v svoje prostore, saj so razmere že zdaj katastrofalne, je danes dejal Matjaž Jereb, vodja ljubljanske intenzivne enote.