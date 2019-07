Boj z osebnostno motnjo: 'Razjezi me lahko že napačna kretnja človeka'

Od 5 do 10 odstotkov ljudi z mejno osebnostno motnjo naj bi potrebovalo psihiatrično pomoč, saj se ob tej motnji pojavljajo tudi težave, kot so anoreksija, samopoškodovanje in poskusi samomora. Življenje je za te ljudi, ki so lahko tudi zelo uspešni, boleče in polno čustvenih nihanj.

VesnaKrajnc je bila pred 37 leti rojena v družino, kjer sta bila doma tudi nasilje in alkoholizem, kot pojasnjuje sama: ''Pri 10 letih sem prvič poskušala narediti samomor. Naslednji poskus samomora je bil v sedmem razredu. In takrat sem ostala več mesecev na pedopsihiatriji.'' Brazgotine na njenih rokah pričajo, da je bilo stisk in trpljenja zelo veliko. Kot nam pove, je v ranem otroštvu doživela še nekaj nedopustnega: ''Bila sem posiljena in tudi ta travma me še vedno spremlja.'' Dogodki, ki so vanjo zarezali mejno osebnostno motnjo oziroma borderline. Napadi besa, notranji občutek praznine, impulzivnost, slaba samopodoba, črno belo doživljanje stvari. ''Ali smo idealni, ali smo ničvredni, ali je drugi perfekten, ali je nenadoma naš najhujši sovražnik,'' pojasnjuje psihologinja in prihoterapevtka dr. Andreja Pšeničny. Vesna Krajnc je spregovorila o svoji izkušnji. FOTO: Kanal A Značilni so čustveni, pogosto tudi zelo agresivni izbruhi Vesna nam pojasni da jo lahko razjezi že napačna kretnja ali mimika človeka, ki v njej sproži velik strah, da jo bo ljuba oseba zapustila, na to bolečino pa se najprej odzove s strahom, potem se pa iz tega razvije jeza in bes. Partnerski odnosi so polni vzponov in padcev. Nizka, labilna samopodoba vodi v ljubosumje. Spominja se, ko je njen partner samo pogledal kakšno žensko: ''Zdelo se mi je, da jo gleda, da si jo želi, da me bo zaradi tega pustil, ker nisem dovolj vredna. Do partnerja sem bila tudi fizično nasilna, za kar mi je globoko žal." Tipična značilnost oseb z mejno osebnostno motnjo so tudi težave z mejami. ''Recimo tipično je, da pričakujejo, da bo drugi brez besed razumel, kaj hočejo. Drugega lahko doživlja bodisi kot podaljšek sebe, ali pa kot nekoga, ki podobno čuti misli in doživlja kot oni, in če tega ni je seveda konec sveta,'' nam pove dr. Andreja Pšeničny. Obstaja več vrst mejne osebnostne motnje, a vsem je skupno to, da te osebe zelo trpijo, trpljenje pa povzročajo tudi drugim, poudarja psihologinja. Vesna po večletni psihoterapiji obvladuje svoje ravnanje, zdaj gre pa korak dlje, odprla je forum, da bi pomagala ljudem z istimi težavami, saj si želi širši javnosti predstaviti, da bolniki z mejno osebnostno motnjo niso nikakršne pošasti ampak potrebujejo pomoč pri izražanju svoje bolečine, Velika motivacija za Vesnino spremembo sta bila njena otroka, ki jim želi dati mirno in srečno otroštvo, kakršnega sama ni imela.